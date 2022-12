Incendie à Vaulx-en-Velin : l'immeuble présentait-il des risques ?

"On ne peut pas incriminer à ce stade, l'état de l'immeuble", ce sont les mots du ministre du Logement, Olivier Klein. Ce dernier s'est exprimé au sujet de l'incendie ce vendredi matin à Vaulx-en-Velin (Rhône). Selon lui, il s'agit d'une copropriété dans laquelle des travaux d'urgences ont été menés il y a trois ans, plus exactement en 2019. Mais nous n'en savons pas plus pour le moment sur la nature de ces travaux. En revanche, ce qu'on peut dire, c'est que le quartier où se trouve l'immeuble concerné est un quartier qui fait l'objet d'un renouvellement urbain depuis plusieurs années. Le ministre du Logement a par ailleurs assuré que tout était mis en œuvre pour reloger, dans les prochains jours, la centaine de personnes évacuées à la suite de cet incendie. TF1 | Duplex S. Chevallereau