Incendie aux Canaries : les risques de reprise de feu sont importants

Aux Canaries, en Espagne, les pompiers sont sur le qui-vive après le récent incendie qui a ravagé une bonne partie de l'île. Bien que les habitants de certains villages ont pu rejoindre leur maison, les hélicoptères continuent de survoler les zones à risques et de les asperger d'eau. Une mesure prise en raison de l'aridité du sol et des rafales de vent qui sont favorables à la reprise de feu. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 13/08/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 13 août 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.