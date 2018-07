Incendie en Californie : le parc de Yosemite menacé

Un gigantesque incendie de forêt sévit dans la Sierra Nevada, en Californie. En quatre jours, il a détruit 5 000 hectares de végétation et menace le parc national de Yosemite. Plus de mille pompiers tentent de le contenir, mais déjà, les feux provoquent une hausse de température sur la côte Ouest des Etats-Unis. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 18/07/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 18 juillet 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.