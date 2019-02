Incendie à Paris : une opération hautement périlleuse pour les sapeurs-pompiers

L'intervention des sapeurs-pompiers a été complexe dans la nuit du 4 au 5 février 2019, lors de l'incendie qui a ravagé un immeuble de la rue Erlanger. C'est au moyen d'échelles à crochets et à la force des bras que les hommes ont pu progresser jusqu'à la toiture. Les opérations de sauvetage ont duré cinq heures. Les habitants saluent la bravoure des 200 sapeurs-pompiers mobilisés. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 06/02/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 6 février 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.