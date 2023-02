Incendie dans l’Aisne : les habitants sous le choc

Pour des enfants, le chemin de l'école ne sera plus jamais le même. Ce mardi matin, ils ont pris le temps de s'arrêter quelques minutes devant la maison où vivaient leurs camarades. "On rentrait ensemble parfois. C'est notre ami à tous", confie un enfant. Au pied de la porte, des messages d'amour, des fleurs et des bougies témoignent de l'affection des habitants. Nombreux étaient les enfants à partager les mêmes loisirs que les victimes. C'est le cas d'un garçon, réfugié dans les bras de sa mère. Dans la petite commune de 2 600 habitants, l'émotion est immense. Devant l'école, ce mardi matin, les parents partagent la détresse de la famille. "Les enfants, on les voyait, on connaissait les noms. C'est toujours délicat", explique une mère de famille. Depuis lundi, une cellule psychologique a été mise en place pour libérer la parole des enfants. Samedi, une marche blanche est organisée par les habitants afin de soutenir l'entourage des victimes ainsi que le papa, dont les jours ne sont plus en danger. TF1 | Reportage R. Rosso, F. Petit, J.P. Héquette