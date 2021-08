Incendie dans le Var : à quand la fin de l'épisode de mistral ?

Le vent n'est toujours pas retombé dans le Var même s'il souffle un peu moins. Dans la vallée du Rhône, on peut voir le mistral éviter le massif des Maures. Toutefois, le relief modifie sans cesse la direction des vents, ce qui complique quelque peu la situation pour les pompiers. Par ailleurs, dans la nuit de mardi, les vents ont moins soufflé, soit à 30 ou 40 km/h, avec 18° C. Mais l'augmentation des températures en journée, 31° C sont notamment attendus cet après-midi, provoque de l'instabilité et des turbulences qui vont par la suite accélérer le vent. L'on se demande alors quand cet épisode de mistral va-t-il s'arrêter. Le mistral devrait encore souffler cet après-midi et jeudi matin, des rafales à 50 km/h sont attendues. Météo France prévoit une accalmie à partir de jeudi après-midi. En revanche, aucune pluie n'est attendue pour l'heure.