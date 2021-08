Incendie dans le Var : comment s’organise la journée des pompiers ?

Le travail des sapeurs-pompiers va être encore très très long ce jeudi dans le Var. Au Luc-en-Provence, une reprise de feu s'est produite mais a été très rapidement calmée par les Canadairs. Et ces sera justement le combat du jour pour les 1 200 sapeurs-pompiers. Sur le terrain, c'est un travail de fourmi qui s'est mis en place. Il faut gratter le sol, détecter les points chauds et arroser les lisières de manière à ce que le feu ne reprenne pas, et qu'il ne reprenne pas d'ampleur comme cela a été le cas ce mercredi. Il y a en effet des inquiétudes sur la météo. Il fait encore très chaud sur place avec des températures de plus de 30 °C. Le vent vient aussi de reprendre. Et c'est un vent d'Est qui souffle à plus de 30km/h.