Incendie dans le Var : le feu fixé, mais les pompiers toujours sur le qui-vive

Cela fait quatre jours que les pompiers luttent contre l'incendie dans le Var et ce n'est pas encore terminé. Il faut désormais éviter toute reprise. "On est en train de finir de traiter toutes les souches. Ça peut repartir. Il suffit que le vent se relève", explique un pompier. Il ne faut pas crier victoire trop vite. Dans le ciel, les hélicoptères bombardiers d'eau poursuivent leur ballet. Pour sa part, cet habitant, de retour chez lui, réalise qu'il a eu très chaud. Il faut maintenant constater les dégâts et donner un coup de main aux voisins. Plus loin, les pompiers sont venus prendre des nouvelles d'une dame qui ne voulait pas quitter sa maison alors que les flammes étaient déjà là. "Si ça repart, n'hésitez pas, vous rappelez et on revient", lance un pompier. Et ils ont raison de prévenir, car si le feu est fixé depuis ce vendredi matin, le vent devrait être de retour cet après-midi. La crainte que le feu reparte sur des zones pas encore brûlées. Après quatre jours de lutte, le travail des pompiers est loin d'être terminé.