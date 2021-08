Incendie dans le Var : le point sur la situation

Ce mardi après-midi dans le Var, les sapeurs-pompiers craignent le retour du vent, des rafales à près de 70 km/h. Le vent continue en effet de souffler et il fait toujours chaud. Le feu progresse ainsi très vite : près de 6 000 hectares ont été parcourus. Par ailleurs, la configuration du site est source d'inquiétude. Le massif des Maures est très vallonné et peu accessible. La forêt y est dense et très sèche. Il n'y a pas plu depuis près de 45 jours. Les moyens déployés sur place sont colossaux : 800 sapeurs-pompiers, environ sept à huit hélicoptères ou avions bombardiers d'eau et près d'une centaine d'engins. Tout est fait pour contenir ce feu et l'empêcher d'approcher les zones habitées. Pour l'heure, on demande aux habitants de ne pas emprunter les voies de circulation et à ceux qui sont confinés de rester chez eux. Ceux qui ont été évacués ne doivent également pas regagner leur domicile pour faciliter le travail des sapeurs-pompiers.