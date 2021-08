Incendie dans le Var : les sinistrés constatent l'ampleur des dégâts

La nuit du lundi, le feu a traversé le quartier de Grimaud, laissant derrière lui des dégâts importants. Ici, il y avait un camping. L'établissement a été évacué à temps, mais les mobil-homes ne sont plus qu'un tas de cendre. Un peu plus loin, un ranch a été entièrement détruit. Son propriétaire n'a rien pu faire face à la puissance de l'incendie. Une nuit éprouvante pour tous les bénévoles du ranch, venus prêter main-forte pour évacuer les animaux. Une cinquantaine de chevaux et de poneys ont été sauvés. Dans ce secteur boisé, plusieurs habitations ont été touchées par les flammes. Au bout d'une petite route jonchée d'arbres calcinés, nous rencontrons Christian qui revient chez lui ce mardi matin. "C'est une désolation. On a eu de gros feux en 2003, mais là c'est pire !", s'attriste-t-il. Nous croisons sur notre chemin des habitants et des touristes choqués par la violence de l'incendie. Lundi soir, un couple a dû quitter à la hâte le gite où il passait ses vacances. A Grimaud, beaucoup de routes sont toujours interdites à la circulation, rendue dangereuse par les chutes d'arbres fragilisés par le feu.