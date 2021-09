Incendie dans le Var : un mois après, les sinistrés se démènent

Un mois après les incendies dans le Var, un domaine viticole est toujours fermé au public. La cave de Pierre Audemard a entièrement brûlé. Le verre a fondu avec les flammes. Il n'y a plus de vin, plus de vente et tout à reconstruire. "Il y a à peu près 13 000 bouteilles de rouge ici, et plus de 6 000 bouteilles de blanc", explique Pierre. Il y en a pour plusieurs centaines de milliers d'euros de perte. Mais après avoir combattu le feu pour sauver ce qu'il pouvait, ce vigneron a décidé de rebondir en lançant une cagnotte. Il a pu récupérer 80 000 euros et ainsi préserver la récolte de l'été. Un peu plus loin sur la commune de Cogolin, Alberto, lui aussi, a tout perdu. Les experts se sont déplacés plusieurs fois dans sa maison. Il attend maintenant de savoir s'il va pouvoir tout reconstruire. Dans les collines de la plaine des Maures, au Luc, la nature reprend ses droits. Ici, le feu est passé très vite. Certains arbres vont sûrement survivre. Selon un spécialiste, il faudra au moins dix ans pour que la forêt reprenne son paysage d'origine.