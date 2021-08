Incendie dans le Var : une accalmie pour les pompiers

Après le renfort, le réconfort. En pleine forêt des Maures, les pompiers ont un petit répit. Les températures ont chuté de 10 °C. Le vent est tombé et le feu s'est calmé. Ils vont pouvoir enfin dormir quelques heures. Chacun a son habitude et certains sont même bien équipés. "On s'installe comme on peut et on dort", se réjouit un pompier. À tour de rôle, les 17 pompiers se relayent pour surveiller qu'il n'y ait pas de retour de flamme. "Il faut vraiment être plus proche du sinistre", explique le capitaine William Vogl. Quelques heures plus tard, le jour se lève. La nuit a été courte, mais réparatrice pour les pompiers qui sont venus de Dordogne. "Ça fait du bien. Même si c'est quatre heures de sommeil, c'est récupérateur", témoigne l'un d'entre eux. Des bénévoles de la mairie de Cogolin ont préparé le petit déjeuner. "On récupère. Dès qu'on peut, on mange. Dès qu'on peut, on y retourne", confie un soldat du feu. Reprendre des forces pour démarrer une nouvelle journée qui s'annonce encore très chargée.