Incendie dans le Var : une victime, le feu toujours pas maîtrisé

Le violent incendie qui frappe le Var depuis lundi soir a déjà brûlé cinq mille hectares. Il n'est toujours pas maîtrisé. Parti de Gonfaron et poussé par le vent, il a parcouru des dizaines de kilomètres en direction de Grimaud. Dans un hameau, le feu n'a laissé aucune chance aux habitations. Un peu plus loin, le corps d'un homme, a priori victime de l'incendie, a été découvert à son domicile. C'est un ami qui a donné l'alerte. Des habitants ont passé la nuit de lundi à mardi chez eux la peur au ventre. Ce mercredi matin, l'incendie n'a toujours pas dit son dernier mot et les pompiers ne peuvent pas être partout tout le temps. Certains prennent les devants et arrosent tout autour de chez eux. La situation devient pesante. Encore bloquées ce matin, de nombreuses routes ont pu rouvrir. Pour le moment, le vent ne s'est toujours pas levé. Au total, l'incendie a fait cinq blessés légers chez les pompiers et 22 habitants, la plupart par intoxication.