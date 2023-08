VIDÉO - "J'ai cru que j'allais y passer" : un camping s'embrase, 800 vacanciers évacués

Un réveil cauchemardesque. Ce jeudi à 5h du matin, un camping à Saint-Laurent-d'Aigouze prend feu. Près de quinze mobil-homes et six voitures ont été brûlés. Certains vacanciers se réfugient derrière cette piscine avant de recevoir l'ordre d'évacuer. Près de 820 personnes ont été accueillies dans ce gymnase. Cette mère de famille dormait dans l'un des premiers mobil-homes touchés. "On a pris nos enfants. Puis, on est parti en voiture très loin du camping", rapporte-t-elle. L'incendie a été maîtrisé par les pompiers ce matin. Sur place, le reste calciné de tout un secteur du camping. Heureusement, aucune victime n'est à déplorer. L'origine du feu reste inconnue. Les vacanciers, eux, sont encore sous le choc. La plupart d'entre eux ont été réveillés par des détonations. Pour apporter du réconfort, des distributions de nourritures et de vêtements ont été organisées par la mairie. La direction du camping l'assure, tous les vacanciers seront relogés si besoin dans d'autres campings à proximité. TF1 | Reportage M. Rio, J.V. Molinier