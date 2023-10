Incendie dans un centre de déchets : l'inquiétude des habitants confinés

Un épais nuage de fumée se dégage de cette zone industrielle de Chêne-en-Semine. Depuis trois heures du matin, un incendie dévaste ce centre de tri de Haute-Savoie. Anne-Marie habite à quelques centaines de mètres. Elle a découvert le feu en se réveillant ce lundi matin. Inquiète, cette habitante a pris des précautions. Près de 100 pompiers sont mobilisés depuis ce matin pour tenter d’éteindre le feu et d'éviter sa propagation aux entreprises voisines. D’après les premières analyses, les fumées ne seraient pas toxiques. "Nous avons fait venir un camion de détection et d’analyse des particules de Lyon qui vient d’arriver et qui va affiner les analyses", explique la sous-préfète de Saint-Julien-en-Genevois, Nadia Idiri. La zone industrielle a été totalement évacuée. La circulation est bloquée autour du site. Les habitants sont appelés à rester chez eux. Pour l’instant, les causes de l’incendie restent inconnues. Ce site de traitement de déchets avait été inauguré en début d’année.