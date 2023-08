Incendie dans un centre de déchets, les habitants confinés

Au-dessus de l'entrepôt, la fumée se propage toujours. Ce matin, l’incendie était pratiquement éteint. Mais les habitants sont toujours incommodés. Devant les dégâts, les voisines réinterrogent. Une forte odeur de plastique brûlée pose question dans le quartier. L’incendie s’est déclaré ce mardi 15 août à 18 heures dans ce centre de recyclage à Alès (Gard). Les 15 000 mètres cube de déchets qui y sont stockés ont pris feu et ont provoqué un énorme panache de fumée noir visible depuis la route. Le brasier a pu être contenu par 110 pompiers cette nuit-là, mais il faut encore noyer les déchets restants. Devant ces fumées odorantes, la préfecture conseillait aux habitants du quartier voisin de se confiner. Ces habitants ont dû se cloîtrer dans leurs maisons avec les fenêtres et volets fermés jusqu’au matin. "On a dû rester, oui, bien à l’abri des odeurs de caoutchouc", affirme une femme. Désormais, les habitants peuvent sortir de chez eux. Les premières analyses notent l’absence de toxicité dans l’air. D’autres études vont être menées dans la journée. TF1 | Reportage A. Cazabonne, E. Alonso