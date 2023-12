Incendie dans un dépôt de feux d’artifice

En quelques minutes, les deux entrepôts s’embrasent complètement. Dans l’un, des matériaux pour les piscines, des galets de chlore et dans l’autre, des déguisements et des feux d’artifice. Le local d’un fabricant de barbe à papa est entièrement détruit. Les pompiers ont pu intervenir rapidement et sauver les maisons d’à côté. Tout le quartier est dans le noir. Les habitants ont eu très peur : "Nous nous sommes inquiétés parce que l’incendie n’est pas loin et les entrepôts sont juste à côté" ; "C’était impressionnant, la fumée, le rouge verdoyant et surtout les bruits" ; "Il y a peut-être des produits qui sont toxiques ou autres". Ce lundi matin, une quinzaine de pompiers traitent toujours les points chauds. Les galets de chlore et le plastique fondus émettent des gaz qui ne doivent pas être respirés de trop près. Les 2 400 mètres carrés d’entrepôt ont brûlé très vite, mais le travail va encore être long. Une enquête est en cours pour déterminer les causes de l’incendie. TF1 | Reportage A. Flieller, C. Guerard