Incendie dans un entrepôt, des riverains évacués

D'immenses flammes balaient cet entrepôt de pneus situé dans les quartiers nord de Marseille (Bouches-du-Rhône) aux alentours de trois heures cette nuit. Ce mardi matin, 90 marins-pompiers, 27 véhicules et un drone sont toujours à l’œuvre sous les yeux des riverains encore choqués. Les dix habitants évacués à cause des fumées ont pu regagner leur logement. Aucun risque pour la santé d'après les analyses. Un peu plus loin, les soldats du feu projettent de la mousse destinée à éviter toute reprise sur les 2 000 mètres carrés du site particulièrement sensibles. Juste à côté, à cause des fumées, cette école maternelle restera fermée aujourd'hui, tout comme ce ferrailleur. Si le feu est désormais maîtrisé, les opérations de noyage et de déblaiement continueront toute la journée. Feu d'origine accidentelle ou criminelle ? L'enquête déterminera les circonstances exactes de l'incendie de cet entrepôt dont il ne reste rien ce matin. TF1 | Reportage E. Binet, H.P. Amar