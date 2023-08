Incendie dans un gîte en Alsace : quelle piste privilégiée par les enquêteurs ?

Il est difficile de savoir quelles pistes sont à privilégier, l'enquête vient de débuter. En tout cas, ce sont des spécialistes de l'investigation criminelle qui sont maintenant sur place. Les gravats sont encore fumants. Il manque encore deux personnes pour clore ce macabre bilan. Ce qu'on peut savoir et qui a été vérifié ce mercredi matin, c'est que c'est une ancienne grange réaménagée, mais qui était aux normes. L'adjoint au maire de Wintzenheim (Haut-Rhin), nous l'a confirmé. La deuxième chose est, qu'apparemment, l'endroit hébergeait plus de convives qu'il n'était censé le faire. Les capacités d'hébergement sont d'une vingtaine de personnes alors que là, on est à peu près à une trentaine d'individus. On ne sait pas si cet élément va entrer en ligne de compte dans l'enquête, mais les investigations sont en cours. Des spécialistes sont sur le terrain et cherchent d'abord à déterminer l'origine de cet incendie particulièrement meurtrier. TF1 | Duplex J. RIEG-BOIVIN