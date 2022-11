Incendie dans une usine Seveso, des habitants confinés

Ces bruits d'explosion font bondir les Riverains de cette usine chimique. Ces images sont filmées par l'un d'eux. À 8h45, Daniel se précipite sur sa terrasse et découvre ce panache de fumée qu’il nous décrit par téléphone. "De la fumée blanche dans un premier temps, puis grise et bien noire ensuite", explique-t-il. À une dizaine de kilomètres de Grenoble (Isère), un feu, semble-t-il d'origine électrique, vient de se déclencher dans ce site classé Seveso seuil haut. Immédiatement, les sirènes retentissent pour ordonner le confinement à plus d'un kilomètre à la ronde. L'alerte est levée moins de deux heures plus tard. Aucune victime et aucune pollution n'est relevée autour du site. "Le feu a été éteint à 9h10, il n'y a pas eu de victimes. Cependant, il y a des personnes évidemment qui sont choquées et qui ont été prises en charge donc par notre médecine du travail.", rapporte ce directeur d'établissement. Un incendie rare, mais les enquêteurs vont chercher à déterminer son origine. Cette usine compte 340 salariés. Elle produit principalement de l'eau oxygénée. TF1 | Reportage E. Lefebvre, C. Blampain, B. Gereys