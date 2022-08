Incendie d'Aubais, le témoignage des pompiers volontaires

Ils se retrouvent à l'endroit où ils ont bien failli mourir. Leur camion était immobilisé dans les flammes. Dimanche dernier, quatre pompiers volontaires sont pris au piège. Le système d’autoprotection, à savoir l'eau qui coule sur leur véhicule, n'est plus suffisant. L'adjudant Philippe Gruvel conduit le camion, c'est lui qui a les blessures les plus graves. "C'est la chaleur qui a traversé la vitre qui m'a brûlé les mains et la partie du visage", explique-t-il. Le sergent-chef Julien Gaubert dirige l'opération : " J'ai pris la décision de quitter le camion. La chaleur était tellement insoutenable au niveau du camion. Pour moi, c'était la décision à prendre sur cet instant T". Les pompiers ont dû courir sur 800 mètres, une course qui leur a paru interminable. Le sapeur de première classe Julien Gonzalez a encore des flashs cinq jours plus tard. Pour dépasser cette épreuve, il y a quelques jours, ils sont revenus seuls sur les lieux du drame. Tous ont dit avoir hâte de reprendre du service avec sûrement d'autres réflexes mais avec la même foi chevillée au cœur. TF1 | Reportage G. F. Agnès, L. Merlier