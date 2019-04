Incendie de Notre-Dame : chants et prières ont résonné toute la nuit

Le drame à Notre-Dame de Paris survient en plein début de la Semaine sainte. Alors que les flammes continuent leur progression, de nombreux catholiques sont descendus dans les rues pour prier et chanter et pour montrer leur communion. La célébration de la Semaine sainte sera maintenue mais elle se déroulera à l'église Saint-Sulpice. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 16/04/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 16 avril 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.