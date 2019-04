Incendie de Notre-Dame de Paris : certaines œuvres ont pu être sauvées

Pendant que le feu ravage la cathédrale Notre-Dame de Paris, le maximum d'œuvres a été mis en sécurité. Les mots d'ordre étaient d'ailleurs "sauver tout ce qui peut être sauver". Les objets ont été ensuite placés dans un endroit sécurisé à la mairie de Paris. Il s'agit entre autres de la tunique de Saint-Louis, de la couronne d'épines, d'un fouet et de quelques tableaux. Pas d'inventaire précis n'a encore été dressé. Qu'en est-il de l'ampleur des dégâts à l'intérieur la cathédrale ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 16/04/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 16 avril 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.