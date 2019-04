Incendie de Notre-Dame de Paris : le coq de la flèche retrouvé

Le courage des pompiers a permis de sauver les plus importantes reliques de Notre-Dame. La croix, l'autel et la statue de la Vierge ont été épargnés par le feu. Alors qu'on le croyait perdu, le coq situé au sommet de la flèche de la cathédrale a lui aussi été retrouvé. Il était pratiquement intact, sous les décombres. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 17/04/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 17 avril 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.