Incendie de Notre-Dame de Paris : la croix et l'autel dans l'édifice sont restés intacts

Malgré la sévérité de l'incendie ayant touché la cathédrale Notre-Dame de Paris, un miracle s'est produit. La croix et l'autel situés au fond de l'édifice n'ont pas été atteints par le feu. Les premiers à avoir pénétré à l'intérieur du monument ont constaté qu'ils sont restés intacts. Pour Mgr Benoist de Sinety, c'est un signe d'espérance. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 16/04/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 16 avril 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.