Notre-Dame : les dernières images de la charpente avant l'incendie

L'effondrement de la flèche et l'embrasement de la charpente de Notre-Dame sont des moments d'émotions pour tout le monde et surtout pour Michel Izard. Pour cause, quelques jours avant l'incendie de la cathédrale, le 11 avril 2019, il était sous la charpente en train de filmer les travaux. Un joyau de l'architecture médiévale qui a près de 800 ans d'existence, réduit en cendres. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 16/04/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 16 avril 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.