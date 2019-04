Incendie de Notre-Dame de Paris : les jeunes sont émus

Suite au tragique incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris, beaucoup de gens sont venus rendre hommage au monument historique, encore debout. Les jeunes étaient nombreux à s'être rendus sur place. Ils sont notamment venus se recueillir et admirer la solidarité des gens autour de la tragédie. Pour eux, l'écroulement de la flèche était particulièrement dur à voir. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 16/04/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 16 avril 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.