Incendie de Notre-Dame : Emmanuel Macron contraint d'annuler son allocution

L'intervention télévisée d'Emmanuel Macron sur les conclusions du Grand débat, prévue le 15 avril 2019 à 20 heures , a été annulée suite à la tragédie de Notre-Dame de Paris. Le chef de l'Etat s'est rendu sur place, accompagné de la maire de Paris et de la présidente de région, pour constater le sinistre. Très ému, il a rappelé l'importance de l'édifice dans l'histoire et dans la culture du pays. Il a également promis sa rapide reconstruction, tout en appelant à l'unité des Français. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 16/04/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 16 avril 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.