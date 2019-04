Incendie de Notre-Dame : les Parisiens estomaqués par les dégâts

Les vitraux de Notre-Dame de Paris ne sont plus visibles sur l'édifice après l'incendie qui a ravagé le monument. Les Parisiens sont également sidérés par l'ampleur des dégâts. "C'est nous qui partons en fumée hier", affirme Nathalie, une Parisienne qui est venue constater la scène. Elle avait envie de "prendre des nouvelles" de Notre-Dame comme si c'était une personne souffrante. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 16/04/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 16 avril 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.