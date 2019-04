Incendie de Notre-Dame de Paris : le jour d'après, la sidération des Parisiens

L'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris a suscité une vive émotion, notamment chez les Parisiens. Ils ont assisté, avec impuissance, à l'embrasement du monument et ont exprimé leur profonde tristesse face à ce sinistre. Un spectacle accablant qui a également touché les policiers. La reconstruction de l'édifice a, néanmoins, soulevé un débat au milieu de la foule. Alors que certains évoquent la possibilité de laisser la cathédrale telle qu'elle est, d'autres pensent déjà à sa reconstruction. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 16/04/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 16 avril 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.