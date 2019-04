Incendie de Notre-Dame de Paris : les pompiers ont risqué leur vie

Ce fut une véritable course contre la montre que les pompiers ont effectuée le soir du 15 avril 2019. Un important incendie s'est déclenché à la cathédrale Notre-Dame de Paris. Il fallait éteindre le feu, sauver les œuvres d'art et aussi éviter que le bâtiment ne s'écroule. Tout cela dans des conditions de travail extrêmement difficiles. En guise d'encouragement, la foule les a applaudi. Ce n'est que vers 23 heures que les pompiers ont pu maîtriser le feu. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 16/04/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 16 avril 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.