Incendie de Notre-Dame de Paris : les pompiers toujours à l'œuvre

Les images de l'incendie qui a ravagé la cathédrale Notre-Dame de Paris ont sidéré le monde entier. Des centaines de pompiers ont mis près de quinze heures pour maîtriser le feu. Après une nuit blanche, ils enchaînent sans relâche sur le parvis jonché de cendres. Ils ont deux missions cruciales : contrôler les foyers résiduels pour être sûr que le feu ne reprenne pas et surveiller les structures du bâtiment pour s'assurer qu'elles ne s'effondrent pas. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 16/04/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 16 avril 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.