Incendie de Notre-Dame : les titres de la presse tous unanimes

Les titres des journaux étaient tous quasiment les mêmes ce matin du 16 avril 2019. Ils relatent "le drame de Notre-Dame" survenu dans la soirée du 15 avril. Les jeux de mots fleurissent même à la Une de plusieurs quotidiens régionaux et nationaux. Dominique Lagrou-Sempere nous fait découvrir les titres qui animent les kiosques des journaux.