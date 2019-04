Incendie de Notre-Dame de Paris : une intervention toujours en cours

Notre-Dame de Paris a été le théâtre d'une scène désolante dans la soirée du 15 avril 2019. Des flammes ont consumé une grande partie du monument. Ce matin du 16 avril 2019, des dizaines de pompiers sont toujours à pied d'œuvre malgré le feu éteint. La structure et la solidité de l'édifice doivent encore être examinées de près avant de passer à l'étape de la consolidation. Sur place, Esther Lefebvre nous détaille la situation. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 16/04/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 16 avril 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.