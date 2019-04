Incendie de Notre-Dame : l'enquête sur la cause du drame se poursuit

Quatre jours après l’incendie de Notre-Dame de Paris, on en sait un peu plus sur le lieu exact où l’incendie s’est déclaré. En effet, grâce aux vidéos filmées par les riverains, les images de vidéosurveillance et celles du drone des enquêteurs, l’enquête a pu avancer. Les différentes auditions et les témoignages des ouvriers ont aussi beaucoup aidé. Toutefois, il manque encore des preuves matérielles pour déterminer la cause de l'incendie. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 19/04/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 19 avril 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.