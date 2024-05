Incendie de la synagogue de Rouen : un homme tué par la police

Des murs noircis jusqu'au plafond, le pupitre entièrement brûlé, les rouleaux de la Torah sauvés in extremis. Cette riveraine habite juste à côté de la synagogue. Ce sont les coups de feu et l'arrivée des secours qui l'ont réveillée ce vendredi matin. A 6h45 ce matin, en plein centre-ville de Rouen, les policiers repèrent, grâce à la vidéosurveillance, un homme debout sur le mur d'enceinte de la synagogue. Dans ses mains, une barre de fer et un couteau de 25 centimètres. Il tente de mettre feu au bâtiment. A leur arrivée, l'homme se précipite sur les policiers. L'un d'eux tire en état de légitime défense selon le procureur. L'homme décède. Selon nos informations, l'homme est algérien. Il faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français depuis moins d'un an, mais avait engagé un recours. Il n'était donc pas expulsable. Le rabbin de Rouen lance un appel à toute la communauté juive. Le maire de Rouen organise un rassemblement républicain à 18 heures devant l'hôtel de ville ce soir. TF1 | Reportage M. Bajac, S. Chevalereau, C. Jouanneau