Incendie de Lubrizol : un rapport pointe du doigt des manquements de l'État

Le 26 septembre dernier à Rouen, près de 10 000 tonnes de produits chimiques partaient en fumée à l'usine Lubrizol. Un immense nuage avait ainsi provoqué des retombées de suie jusque dans les Hauts-de-France. Huit mois après l'incendie, l'odeur persiste et les riverains craignent toujours pour leur santé. Les sénateurs sont descendus plusieurs fois sur le terrain pour mener leur enquête, et ils n'épargnent pas la gestion de l'État. Ces derniers parlent même de "cacophonie gouvernementale".