Incendie de l'usine Lubrizol : les agriculteurs attendent impatiemment l'autorisation administrative de récolte et de vente

L'interdiction pour les agriculteurs rouennais de vendre leurs produits n'est toujours pas levée. La situation est catastrophique pour Jean-Marc Morel, producteur de lait au Nord de Rouen. Ayant déjà perdu 30 000 litres, il espère toucher son indemnisation le plus vite possible. Toutefois, il n'est pas le seul à en avoir marre. Des habitants à proximité de l'usine ont peur d'être exposés à des produits toxiques. Ils dénoncent le manque d'information. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 14/10/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1.