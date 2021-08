Incendie du Var : certains ont tout perdu

À Cogolin, tout a brûlé chez Elisabete et Alain. "On pensait avoir le temps. J'avais mon sac à main avec les papiers. C'est tout", affirme l'un d'eux. Malgré le traumatisme et les dégâts, ils essayent de positiver, car ils ont réussi à sauver tous leurs animaux. À quelques kilomètres de là, la maison d'un viticulteur a été épargnée de justesse. Mais il n'a pas eu le temps de déplacer sa voiture et de mettre à l'abri des flammes ses tracteurs. C'est bien ce qui le met en colère. À aucun moment il n'a été prévenu alors que l'incendie progressait à une vitesse folle dans sa direction. Son frère, viticulteur comme lui, a perdu ses deux tracteurs dans l'incendie. Ils étaient pourtant à l'intérieur d'un hangar. Des pertes matérielles qu'il estime à 80 000 euros. "Le problème, la semaine prochaine, ce sont les vendanges. C'est compliqué sans matériel", a-t-il expliqué. Son vignoble n'a pas été épargné non plus. La moitié de sa récolte est déjà perdue.