Incendie du Var : la crainte d'une reprise du feu reste vive à Grimaud

Juste en face du centre-ville de Grimaud, le massif est calciné. L'incendie s'est arrêté à quelques kilomètres à peine. Avec le vent, l'autre versant a été touché également. Une semaine après, le souvenir du feu est encore bien présent. "On a vu la fumée noire, le gros nuage noir un mardi soir", lance un témoin. Même si l'incendie ne progresse plus pour le moment, le risque d'une reprise inquiète toujours les habitants. "C'est de l'incertitude. C'est le sentiment d'un phénomène qui se reproduit régulièrement et qu'on ne maîtrise pas", lance un habitant. Un peu plus loin, le hameau du Val de Gilly est presque entièrement calciné. Alors que les flammes ont tout ravagé, la maison de David est presque intacte. Le feu n'a atteint que quelques planches de sa terrasse. Les résidents s'organisent déjà pour être prêts en cas de nouvel incendie. Pour le moment, la plupart des routes du massif restent inaccessibles. Seuls les riverains sont autorisés à passer. Les pompiers restent en alerte car le vent menace toujours de raviver les dernières braises.