Incendie d'une usine à Rouen : les habitants s'inquiètent de la qualité de l'air

A Rouen, la préfecture tente de rassurer les habitants après l'incendie d'une usine chimique. Le préfet a d'ailleurs réitéré que l'odeur encore très présente dans la ville ce 27 septembre 2019 ne présentait aucune toxicité aiguë. Mais beaucoup préfèrent éviter de sortir. A quelques kilomètres de la ville, les autorités ont demandé aux agriculteurs et aux particuliers de ne pas consommer leurs fruits et légumes. Les habitants attendent donc impatiemment la publication des analyses de toxicité.