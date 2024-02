Incendie d'une usine de batteries : un village sous surveillance

L'incendie est loin d'être éteint. Depuis samedi, cette usine de batterie dans l'Aveyron est ravagée par les flammes. À l'intérieur, 900 tonnes de batteries au lithium ont brûlé. Dans un périmètre de 500 mètres autour de l'usine, les habitants ont été confinés jusqu'au début de la nuit. Ce retraité s'est calfeutré chez lui : "j'ai tout fermé, parce que ce n'est pas agréable". Les habitants sont inquiets et tous se posent une question : "les produits chimiques contenus dans l'usine sont-ils dangereux ?". "Je ne comprends pas qu'on puisse faire ce genre de choses à proximité des habitations"; "C'est un peu inquiétant quand même", témoignent quelques-uns. Des analyses ont été faites toute la nuit et tôt ce dimanche matin. Le préfet de l'Aveyron affirme qu'il n'y a aucun danger. Mais l'incendie, lui, continue. Le travail des pompiers est colossal. Il faudra plusieurs jours pour parvenir à éteindre le feu. Impossible pour l'heure de déterminer les causes de l'incendie. TF1 | Reportage A. Bacot, E. Alonso