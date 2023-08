Alsace : le gîte incendié n'était pas aux normes de sécurité

Toute la nuit, les experts de la gendarmerie ont cherché le moindre indice, et l'enquête se poursuit ce jeudi au lendemain de l'incendie meurtrier d'un gîte à Wintzenheim, en Alsace. "Le gîte n'avait pas subi le passage de la commission de sécurité qui est obligatoire", a indiqué dans la matinée la vice-procureure de la République de Colmar. Pour l'instant, aucun lien n'est établi entre un manquement et les causes de l'incendie. Ces deux gîtes sont installés dans le même bâtiment. L'un au rez-de-chaussée, l'autre aux étages supérieurs. L'intérieur est majoritairement composé de bois : le parquet, les poutres ou encore le toit. L'hypothèse la plus probable à ce stade, c'est que le feu aurait couvé plusieurs heures et emprisonné les résidents. Était-ce un problème électrique ou de gaz ? Les normes de sécurité étaient-elles bien respectées ? Chaque gîte pouvait accueillir jusqu'à 20 personnes selon leurs annonces sur Internet. Les hébergements de cette capacité doivent respecter des normes strictes de sécurité. En l'occurrence, d'après la vice-procureure, il n'y avait pas assez de détecteurs de fumée dans ce gîte, et il n'était pas adapté à un lieu recevant du public. Désormais, la priorité des enquêteurs est d'identifier les corps et de recouper les ADN avec ceux des proches des victimes. Les résultats devraient être connus en début de semaine prochaine. TF1 | Reportage T. Vartanian, R. Rosso, L. Merlier