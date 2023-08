Incendie en Alsace, l'incompréhension deux jours après le drame

Quelques lignes pour rendre un dernier hommage aux victimes. Dès l'ouverture de la salle municipale, c'est avec beaucoup d'émotions que des dizaines d'habitants sont venus témoigner leurs soutiens. Au milieu des décombres, l'enquête débute à peine, mais première certitude, la sécurité du gîte n'avait jamais été contrôlée. D'après la vice-procureure de Colmar (Haut-Rhin), les détecteurs de fumée n'étaient pas adaptés et les dimensions des couloirs insuffisantes. Sur place, les riverains s'interrogent. Dans la commune, le gîte avait pourtant bonne réputation. Pour les habitants, c'est la stupéfaction. Quelle est la responsabilité de la propriétaire ? C'est la question à laquelle l'enquête devra répondre. De son côté, la mairie n'était pas au courant que le bâtiment accueillait du public. Le permis de construire indique une simple réhabilitation de la grange en logement. Sur les lieux du sinistre, les gendarmes continuent les prélèvements. Eux seuls permettront de déterminer l'origine de l'incendie. TF1 |Reportage L. Merlier, C Jouanneau, C. Chevreton