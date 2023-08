Incendie en Alsace : où en sont les recherches des personnes disparues ?

Neuf dépouilles ont d'ores et déjà été extraites de la maison calcinée. Il manquerait encore deux personnes, en tout cas deux dépouilles, puisque, on ne cherche plus de survivants. Il s'agit maintenant d'identifier les victimes. C'est une maison alsacienne à colombages, ça brûle très vite. Il a fallu treize ou quatorze minutes après l'alerte pour que les pompiers se rendent sur place. La maison était déjà complètement en flamme. On ne connaît pas encore l'origine de l'incendie. Vraisemblablement, un départ en R1 et ensuite, au premier étage, le feu s'est évidemment étendu aux combles et c'est là que les personnes ont été piégées. Une information intéressante : on parle de 27 personnes à l'intérieur, alors que le gîte n'est pas prévu pour accueillir autant de personnes. Il y aurait eu au moins une dizaine d'occupants supplémentaires. On ne sait pas si cette information donne une explication sur l'origine du sinistre. En tout cas, la maison était plus remplie que ce que les règles lui permettaient d'accueillir. TF1 | Duplex J. RIEG-BOVIN