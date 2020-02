Incendie en Corse : la lutte contre les flammes continue

En Corse, un incendie a ravagé plus de 1 000 hectares de végétations. Près de 200 pompiers ont été mobilisés sur le terrain pour venir à bout des flammes. Ce mercredi matin, des renforts venus du Var et des Bouches-du-Rhône ont également prêté main-forte. Bien que la forêt continue de brûler, l'intensité des flammes, elle, a diminué. Une enquête a été ouverte par le parquet d'Ajaccio et toutes les hypothèses sont étudiées pour connaître les origines de cet incendie. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 05/02/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 5 février 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.