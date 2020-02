Incendie en Corse : le confinement a été levé à Sari

Au total, 120 camions et 575 pompiers ont été déployés pour maîtriser l'incendie qui s'est déclenché en Corse il y a une dizaine de jours. Chacun traque la moindre flamme pour éviter toute reprise. L'objectif est de protéger la population et suivre minutieusement l'évolution des feux. Même si le confinement des habitants a été levé à Sari, l'inquiétude est toujours présente. L'arrivée de quatre Canadair constitue un grand soulagement. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 12/02/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 12 février 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.