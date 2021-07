Incendie en Sardaigne : forêts, cultures et bétail ravagés sur 20 000 hectares

Le feu a dévoré la moitié des terres de Luigi, éleveur en Sardaigne (Italie). Pendant trois jours, lui, son frère et plusieurs amis ont tenté de contenir les flammes. "C'était la désolation parce que les flammes étaient hautes, très hautes, de cinq à six mètres", raconte-t-il. Le feu est arrivé jusqu'aux portes du bâtiment de l'exploitation de Luigi, mais ils ont tenu bon. Ses troupeaux de moutons sont toujours en vie, par chance, ils se trouvaient dans un autre champ. La ferme de Luigi se trouve à tout juste dix kilomètres du point de départ de l'incendie qui a ravagé une partie de la Sardaigne. Dans l'air, l'odeur des cendres est toujours très présente et des foyers continuent de se rallumer. Le feu a d'ailleurs repris sur la terre d'un autre éleveur, un ami de Luigi. Il n'est pas chez lui, pourtant son troupeau est à quelques mètres des flammes. Ici, les éleveurs comptent désormais sur la solidarité. Des agriculteurs de toute la région ont déjà commencé à apporter leur aide à leurs amis sinistrés en leur livrant de quoi nourrir leurs bétails.