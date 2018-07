Incendie en Grèce : le bilan s'alourdit

Le bilan des victimes de l'incendie survenu sur une station balnéaire à 60 km d'Athènes en Grèce, mardi 24 juillet 2018, continue de s'alourdir. On a recensé 79 morts et 180 blessés, piégés par le feu. Les hélicoptères et les canadaires ne cessent d'arroser les hautes flammes, puisant l'eau dans la mer toute proche, qui permet des rotations rapides. Déjà 300 personnes ont été évacuées par mesure de précaution. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 25/07/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 25 juillet 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.