Incendie Haute-Corse : nuit de frayeur pour les habitants

D'immenses flammes à quelques mètres des maisons. Samedi, en milieu d'après-midi et jusqu'à tard dans la nuit, un incendie a ravagé les hauteurs de Brando. Nous étions alors en voiture avec le maire, Patrick Sanguinetti, inquiet pour ses administrés. À ce moment-là, une soixantaine de maisons pouvaient être menacées par le feu. Sur place, 130 sapeurs-pompiers et militaires de la sécurité civile étaient mobilisés. Le maquis, végétation dense, a compliqué leur progression. Des tourbillons de braises, des flammes attisées par les vents violents. Quinze départs de feu ont été recensés samedi dans le Nord de la Corse. L'aéroport de Calvi a été fermé dans l'urgence, certains habitants hébergés dans un hôtel. Heureusement, pas de victime. Le feu est désormais maîtrisé, mais des sapeurs restent sur place. Il y a encore quelques reprises de feu, il faut donc faire vite. Les pompiers restent mobilisés pour éviter que l'incendie ne se propage vers la végétation, qui n'a pas encore été détruite par les flammes. Mais ce qui va aider fortement cet après-midi les soldats du feu, c'est que le vent est en train de tomber. La vigilance a été levée et tous les habitants ont pu regagner leurs maisons. Ce vaste incendie dans le Cap Corse aurait été causé par la chute d'une ligne à haute tension, il a ravagé plus de 140 hectares. TF1 | Reportage Q. Fichet, J. Quancard, A. Ricciardi